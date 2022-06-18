У результаті ворожого ракетного обстрілу Новомосковського району на Дніпропетровщині зруйновано нафтобазу, постраждали троє людей

Унаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами Новомосковського району Дніпропетровщини зруйновано нафтобазу, на якій рятувальники гасять сильну пожежу, постраждали троє людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У нас знову "прильоти". У Новомосковському районі. Три ракети зруйнували нафтобазу. Там сильна пожежа. Рятувальники приборкують полум'я", - написав Резніченко у телеграм-каналі.

Він зазначив, що постраждали троє людей.

"У них опіки. Усі в лікарні", - написав він.

Раніше голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомляв, що російські окупанти в суботу завдали ракетних ударів по кількох громадах Дніпропетровської області.