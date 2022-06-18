Події

20:18 18.06.2022

В Україну повернулися п'ять громадян, які потрапили в полон під час боїв у Київській області

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В Україну повернулися п'ять громадян, які потрапили в полон під час боїв у Київській області

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Додому повернулися п'ять громадян України. Зазначається, що всі звільнені - цивільні особи, які незаконно утримувалися окупаційними військами. Четверо цивільних потрапили в полон до окупантів під час боїв у Київській області. Троє з них - під час окупації Гостомелю", - йдеться в повідомленні у телеграм-каналі.

Також вдалося повернути тіло одного загиблого захисника України.

"Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених українців триває", - наголошується в повідомленні.

 

 

 

Теги: #обмін #військовополонені

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