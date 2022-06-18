Події

07:22 18.06.2022

У Київраді зареєстровано проєкт рішення щодо перейменування п’яти станцій київського метро

1 хв читати
У Київраді зареєстровано проєкт рішення щодо перейменування п’яти станцій київського метро

У Київській міській раді зареєстровано проєкт рішення про перейменування 5 станцій столичного метрополітену, назви яких так чи інакше пов'язані з РФ або її державами-сателітами.

Відповідний документ оприлюднено на сайті Київради у п'ятницю, наразі він перебуває на розгляді профільної комісії.

"Перейменувати станції Київського метрополітену: станцію "Берестейська" на станцію "Бучанська", станцію "Площа Льва Толстого" на станцію "Василя Стуса", станцію "Героїв Дніпра" на станцію "Героїв України", станцію "Мінська" на станцію "Варшавська", станцію "Дружби народів" на станцію "Ботанічна", - йдеться у проєкті рішення.

У записці пояснення до нього уточнюється, що нові назви для станцій були обрані за підсумками електронного голосування, в якому взяли участь 170 646 користувачів.

Орієнтовна вартість перейменування станцій та ліній метрополітену становить 2 302 тис. грн. (що будуть направлені зокрема на заміну текстового наповнення, назв станції, інформація буде розташована на колійних стінах та входах/виходах, загальні схеми, лінійні схеми), які будуть виділені із коштів бюджету міста Києва.

"Ухвалення рішення сприятиме демократизації українського суспільства. Дасть можливість перейменувати станції Київського метрополітену з метою популяризації визначних фактів історії України, формування історичної свідомості Українського народу", - наголошується в пояснювальній записці.

 

 

 

Теги: #київ #перейменування #станції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:02 17.06.2022
Голова КМВА підписав доручення про дотримання режиму тиші у Києві

Голова КМВА підписав доручення про дотримання режиму тиші у Києві

07:24 17.06.2022
Депутати Новоград-Волинського проголосували за перейменування міста на Звягель

Депутати Новоград-Волинського проголосували за перейменування міста на Звягель

11:49 16.06.2022
Київського апеляційного суду евакуювали людей після повідомлення про мінування

Київського апеляційного суду евакуювали людей після повідомлення про мінування

19:32 15.06.2022
"ДТЕК" до кінця року розчистить у Києві 100 км трас під електролініями

"ДТЕК" до кінця року розчистить у Києві 100 км трас під електролініями

18:12 14.06.2022
Кличко: Київ здійснив чергову виплату за зовнішнім боргом відповідно до графіка

Кличко: Київ здійснив чергову виплату за зовнішнім боргом відповідно до графіка

20:35 13.06.2022
Київрада дозволила розробити проєкт землеустрою для парку поблизу Совських ставків

Київрада дозволила розробити проєкт землеустрою для парку поблизу Совських ставків

11:58 13.06.2022
Шольц спільно з Макроном та Драгі відвідає Київ – ЗМІ

Шольц спільно з Макроном та Драгі відвідає Київ – ЗМІ

12:02 11.06.2022
Президент Єврокомісії прибула до Києва

Президент Єврокомісії прибула до Києва

13:53 09.06.2022
На Центральному залізничному вокзалі Києва посилено контроль за безпекою на вході, на черзі - інші міста-мільйонники - УЗ

На Центральному залізничному вокзалі Києва посилено контроль за безпекою на вході, на черзі - інші міста-мільйонники - УЗ

11:09 09.06.2022
У Києві затримано лідера партії та керівника територіального осередку, які вимагали у підприємця $2,5 млн за статус нардепа – поліція

У Києві затримано лідера партії та керівника територіального осередку, які вимагали у підприємця $2,5 млн за статус нардепа – поліція

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 323 дитини, 583 – поранено

Українська ППО збила дві ракети над Одещиною

Українські війська завдали значних втрат 11-му окремому мотострілецькому полку 1-го армійського корпусу агресора

Зеленський повідомив про звільнення з полону українського парамедика Юлії Паєвської ("Тайри")

Росія сама зробила все, щоб зруйнувати всі зв'язки з Україною – Зеленський про введення візового режиму з РФ

ОСТАННЄ

У результаті ракетних ударів по Кременчуку постраждалих немає

Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 323 дитини, 583 – поранено

Окупанти завдали авіаударів по Сиротиному та Борівському

Українська ППО збила дві ракети над Одещиною

Кількість дітей-біженців у світі досягла 36,5 млн

Ворог обстріляв Криворізький район, жертв немає

Швейцарський мільярдер Бертареллі купує лондонський особняк за $113 млн

Американський регулятор дозволив вакцинувати від COVID-19 дітей віком до 5 років

За добу харківські рятувальники здійснили 22 оперативні виїзди, піротехніки ліквідували 80 боєприпасів

Українські війська завдали значних втрат 11-му окремому мотострілецькому полку 1-го армійського корпусу агресора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА