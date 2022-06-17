Події

21:49 17.06.2022

Україна заслуговує на статус кандидата в члени ЄС

2 хв читати
Україна заслуговує на статус кандидата в члени ЄС

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що Україна заслуговує на статус країни-кандидата в члени Європейського Союзу.

Глава держави назвав рекомендацію Єврокомісії Європейській раді надати Україні статусу країни-кандидата в ЄС історичним досягненням усіх тих, хто працює для України.

"Залишилося дочекатися рішення Європейської ради наступного тижня. І я вважаю, що Україна зробила все можливе, щоб і цей крок був позитивним. Україна заслуговує на цей позитив. Українські цінності – це європейські цінності. Українські інституції зберігають цінності навіть в умовах війни. Українські демократичні звички і зараз не втратили сили", - заявив Зеленський у відеозверненні увечері у п'ятницю.

Він зазначив, що зближення України й ЄС – це не лише позитив для України, а й найбільший внесок у майбутнє Європи за багато років.

Як приклад, Зеленський нагадав, що після 24 лютого Україна приєдналася до європейської енергетичної системи.

"Мережі України та ЄС працюють синхронізовано всупереч повномасштабній війні. Тобто навіть в одному цьому факті видно одразу все – і професіоналізм наших людей, і силу наших інституцій, і нашу здатність виконувати обіцянки та величину українського потенціалу", - сказав президент.

За його словами, європейська інтеграція України – це не щось виключно політичне, відірване від життя простих людей.

"Навпаки, що ближче ми з іншими європейськими країнами, то більше можливостей буде у нас, щоб гарантувати всім українцям сучасне забезпечене життя", - підсумував глава держави.

 

 

Теги: #україна #єс #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:54 17.06.2022
Мішель: Питання надання Україні статусу кандидата в ЄС буде на порядку денному саміту ЄС

Мішель: Питання надання Україні статусу кандидата в ЄС буде на порядку денному саміту ЄС

21:51 17.06.2022
Росія сама зробила все, щоб зруйнувати всі зв'язки з Україною – Зеленський про введення безвізового режиму з РФ

Росія сама зробила все, щоб зруйнувати всі зв'язки з Україною – Зеленський про введення безвізового режиму з РФ

21:42 17.06.2022
Зеленський поговорив з Урсулою фон дер Ляєн і Шарлем Мішелем

Зеленський поговорив з Урсулою фон дер Ляєн і Шарлем Мішелем

21:19 17.06.2022
Польща покриватиме ризики своїх компаній щодо несплати українськими покупцями поставок критичного імпорту

Польща покриватиме ризики своїх компаній щодо несплати українськими покупцями поставок критичного імпорту

21:11 17.06.2022
Зеленський і Джонсон відвідали виставку зруйнованої російської військової техніки у центрі Києва

Зеленський і Джонсон відвідали виставку зруйнованої російської військової техніки у центрі Києва

20:54 17.06.2022
Судова система Ізраїлю має підтримати суддю, яка обстоює інтереси українських біженців, - ЗМІ

Судова система Ізраїлю має підтримати суддю, яка обстоює інтереси українських біженців, - ЗМІ

20:49 17.06.2022
Україна у травні наростила експорт соняшникової олії до квітня майже на чверть

Україна у травні наростила експорт соняшникової олії до квітня майже на чверть

20:32 17.06.2022
SCM залучив Covington&Burling для створення механізму репарацій РФ

SCM залучив Covington&Burling для створення механізму репарацій РФ

20:15 17.06.2022
Кабмін вніс у політику власності "Нафтогазу" доведення запасів у ПСГ до 19 млрд куб. м на 1 жовтня

Кабмін вніс у політику власності "Нафтогазу" доведення запасів у ПСГ до 19 млрд куб. м на 1 жовтня

20:10 17.06.2022
Деолігархізація енергосектора стала темою зустрічі глави Міненерго України та посла США в Україні

Деолігархізація енергосектора стала темою зустрічі глави Міненерго України та посла США в Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про звільнення з полону українського парамедика Юлії Паєвської ("Тайри")

Росія сама зробила все, щоб зруйнувати всі зв'язки з Україною – Зеленський про введення безвізового режиму з РФ

Данія підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС

Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру в Україні, завдають авіаударів по населеним пунктам

Російські окупанти порушують права та свободи українців на тимчасово окупованих територіях країни, знищують майно підприємств

ОСТАННЄ

Українська армія втратила у боях близько 50% техніки

За п'ятницю українські захисники знищили 15 окупантів, 21 одиницю техніки, два склади боєприпасів

FATF обмежить роль і вплив у ній Росії через агресію проти України

Окупанти обстріляли Краснопільську громаду, жертв немає

Зеленський повідомив про звільнення з полону українського парамедика Юлії Паєвської ("Тайри")

Данія підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС

Ракета компанії SpaceX стартувала на орбіту з новою групою інтернет-супутників Starlink

Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру в Україні, завдають авіаударів по населеним пунктам

Російські окупанти порушують права та свободи українців на тимчасово окупованих територіях країни, знищують майно підприємств

Бізнес має говорити не лише про компенсацію завданих агресором збитків, а й про компенсацію заподіяної шкоди - юрист

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА