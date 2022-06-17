Україна заслуговує на статус кандидата в члени ЄС

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що Україна заслуговує на статус країни-кандидата в члени Європейського Союзу.

Глава держави назвав рекомендацію Єврокомісії Європейській раді надати Україні статусу країни-кандидата в ЄС історичним досягненням усіх тих, хто працює для України.

"Залишилося дочекатися рішення Європейської ради наступного тижня. І я вважаю, що Україна зробила все можливе, щоб і цей крок був позитивним. Україна заслуговує на цей позитив. Українські цінності – це європейські цінності. Українські інституції зберігають цінності навіть в умовах війни. Українські демократичні звички і зараз не втратили сили", - заявив Зеленський у відеозверненні увечері у п'ятницю.

Він зазначив, що зближення України й ЄС – це не лише позитив для України, а й найбільший внесок у майбутнє Європи за багато років.

Як приклад, Зеленський нагадав, що після 24 лютого Україна приєдналася до європейської енергетичної системи.

"Мережі України та ЄС працюють синхронізовано всупереч повномасштабній війні. Тобто навіть в одному цьому факті видно одразу все – і професіоналізм наших людей, і силу наших інституцій, і нашу здатність виконувати обіцянки та величину українського потенціалу", - сказав президент.

За його словами, європейська інтеграція України – це не щось виключно політичне, відірване від життя простих людей.

"Навпаки, що ближче ми з іншими європейськими країнами, то більше можливостей буде у нас, щоб гарантувати всім українцям сучасне забезпечене життя", - підсумував глава держави.