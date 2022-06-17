Події

15:53 17.06.2022

Італія з 21 червня запустить обмін готівкової гривні на євро для українських біженців

1 хв читати
Італія з 21 червня запустить обмін готівкової гривні на євро для українських біженців

Національний банк Італії та Національний банк України (НБУ) з 21 червня запустили для українських біженців програму обміну готівкової гривні на євро, повідомила пресслужба НБУ у п'ятницю.

Згідно з повідомленням, українці, яким надано дозвіл на тимчасове перебування в Італії або міжнародний захист, зможуть обміняти гривні до 10 тис. грн на одну особу.

Обмін буде доступний у філіях італійського Центробанку та відділеннях комерційних банків-партнерів (понад 400 відділень у всій країні).

Як повідомлялося, програма обміну готівкової гривні вже запрацювала у Польщі, Німеччині, Бельгії, Швеції та Нідерландах.

Теги: #гривня #італія #євро

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:11 16.06.2022
Питання оптимального таймінгу повернення до плаваючого курсу залишається відкритим - член Ради НБУ

Питання оптимального таймінгу повернення до плаваючого курсу залишається відкритим - член Ради НБУ

18:10 16.06.2022
Драгі: Італія підтримуватиме Україну на її шляху до ЄС

Драгі: Італія підтримуватиме Україну на її шляху до ЄС

19:28 15.06.2022
Міністри оборони України та Італії обговорили постачання озброєнь НАТОвського зразка

Міністри оборони України та Італії обговорили постачання озброєнь НАТОвського зразка

09:56 15.06.2022
Нідерланди запустили обмін готівкової гривні на євро для українських біженців

Нідерланди запустили обмін готівкової гривні на євро для українських біженців

17:08 09.06.2022
Швеція запускає обмін готівкової гривні на євро для українських біженців

Швеція запускає обмін готівкової гривні на євро для українських біженців

07:09 09.06.2022
Міністр оборони України провів розмову з італійським колегою

Міністр оборони України провів розмову з італійським колегою

18:32 01.06.2022
Італія готова брати участь у розмінуванні українських портів - глава МЗС

Італія готова брати участь у розмінуванні українських портів - глава МЗС

10:55 30.05.2022
Бельгія з 1 червня запускає обмін готівкової гривні на євро для українських біженців

Бельгія з 1 червня запускає обмін готівкової гривні на євро для українських біженців

19:24 23.05.2022
Німеччина з 24 травня запускає програму обміну готівкової гривні на євро

Німеччина з 24 травня запускає програму обміну готівкової гривні на євро

07:47 22.05.2022
Жовква обговорив із депутатами італійського парламенту євроінтеграцію та повоєнне відновлення України

Жовква обговорив із депутатами італійського парламенту євроінтеграцію та повоєнне відновлення України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова КМВА підписав доручення про дотримання режиму тиші у Києві

Зеленський привітав Джонсона з черговим візитом до Києва

Кабмін затвердив порядок поводження з військовополоненими та порядок передання/репатріації тіл загиблих у зв'язку зі збройною агресією проти України

Ткаченко: Україна не згодна з рішенням Європейської мовної спілки щодо неможливості проведення "Євробачення-2023" і вимагає його змінити

Міжетнічне злочинне угруповання під виглядом добровольчого формування планувало скоєння тяжких злочинів у Києві

ОСТАННЄ

Кабмін розширив перелік пунктів пропуску для розмитнення імпортних авто

Голова КМВА підписав доручення про дотримання режиму тиші у Києві

Зеленський привітав Джонсона з черговим візитом до Києва

Російські окупанти завдали ракетного удару по КП у Первомайському на Харківщині, поранено трьох осіб

Кабмін створив Координаційний штаб із захисту прав депортованих або примусово переміщених у зв'язку зі збройною агресією проти України

Кабмін затвердив порядок поводження з військовополоненими та порядок передання/репатріації тіл загиблих у зв'язку зі збройною агресією проти України

Український генпрокурор та міжнародні експерти оглянули місця воєнних злочинів у Броварському районі

Україна пропонувала ЄМС три локації для проведення Євробачення: Львів, Закарпаття та Київ - заява "Суспільного"

Ситуація на українсько-білоруському кордоні у районі Волинської області залишається без змін – голова ОВА

Кабінет Міністрів скасував безвізовий режим із Росією з 1 липня - Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА