Італія з 21 червня запустить обмін готівкової гривні на євро для українських біженців

Національний банк Італії та Національний банк України (НБУ) з 21 червня запустили для українських біженців програму обміну готівкової гривні на євро, повідомила пресслужба НБУ у п'ятницю.

Згідно з повідомленням, українці, яким надано дозвіл на тимчасове перебування в Італії або міжнародний захист, зможуть обміняти гривні до 10 тис. грн на одну особу.

Обмін буде доступний у філіях італійського Центробанку та відділеннях комерційних банків-партнерів (понад 400 відділень у всій країні).

Як повідомлялося, програма обміну готівкової гривні вже запрацювала у Польщі, Німеччині, Бельгії, Швеції та Нідерландах.