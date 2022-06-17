Лідери країн Європи бачать закінчення війни таким, яким його бачить наш народ

Україна відчула підтримку одразу чотирьох потужних європейських держав, зокрема підтримку нашого руху до Європейського Союзу, заявив у четвер увечері у традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Румунія, Франція, Німеччина, Італія з нами. Всі четверо лідерів підтримують кандидатство в ЄС для України. Звичайно, мають бути виконані всі відповідні процедури, мають долучатися усі країни ЄС. Але на нашій зустрічі було зроблено великий крок уперед", - сказав він.

"Для мене було важливо почути від лідерів іншу фундаментальну річ –вони погоджуються з тим, що закінчення війни та мир для України мають бути саме такими, якими їх бачить наш народ", – наголосив Зеленський.

За його словами, "усі лідери розуміють, чому зараз не відбуваються переговори щодо закінчення війни. Виключно через позицію Росії, яка намагається тільки залякувати всіх у Європі та продовжувати руйнацію нашої держави".

"Це агресор, він повинен визначитися для себе, передусім, що війну треба завершувати. Ми боротимемося, доки не гарантуємо нашій державі повну безпеку та територіальну цілісність", - наголосив президент.