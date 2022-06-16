Зеленський очікує нових поставок важкого озброєння, реактивної артилерії і систем протиракетної оборони із Заходу

Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі в Києві з главами Німеччини, Франції, Румунії та прем'єр-міністром Італії заявив, що очікує нових поставок важкого озброєння, реактивної артилерії і систем протиракетної оборони від західних партнерів.

Як розповів глава держави, він поінформував європейських гостей про щоденні російські ракетні удари по території України. За його словами, загальна кількість різних російських ракет, використаних проти України та її мирного населення цього місяця наблизилася до 3 тисяч, при цьому абсолютна більшість з них була спрямована на цивільні об'єкти.

"Враховуючи це, я окреслив наші першочергові потреби в обороні. Ми цінуємо вже надану підтримку від партнерів. Очікуємо нових поставок, насамперед - важкого озброєння, сучасної реактивної артилерії, систем протиракетної оборонитощо. Кожна партія таких поставок – це врятовані українці. І кожен день затримки і відкладання рішень - це можливість для РФ вбивати українців або знищувати наші міста", - заявив Зеленський на спільному брифінгу в Києві з Шольцем, Макроном, Драгі і Йоганнісом.

"Чим більше потужної зброї ми отримаємо, тим швидше зможемо звільняти наших людей і землю. Люди чекають на звільнення", - додав він.