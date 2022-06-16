Зеленський обговорив із Шольцом, Макроном, Драгі, Йоганнісом посилення оборони України, її економічну підтримку, протидію продовольчій кризі та санкційний тиск на РФ

Президент України Володимир Зеленський обговорив із главами Німеччини, Франції, Румунії та прем'єр-міністром Італії посилення оборони України, її економічну підтримку, протидію світовій продовольчій кризі та подальший санкційний тиск на РФ.

"Говорили про продовження та посилення оборони України. Я вдячний усім присутнім партнерам за відповідні кроки, які було узгоджено сьогодні. Ми говорили про скоординованість наших підходів до економічної підтримки наших громадян і держави, а також у післявоєнному відновленні. Проаналізували наші спільні можливості для протидії продовольчій кризі, яка спровокувала РФ", - заявив Зеленський на спільному брифінгу в Києві із Шольцом, Макроном, Драгі та Йоганнісом.

За його словами, наразі треба зробити все можливе, щоб не допустити реалізації російського задуму з голодом і політичним хаосом у країнах Африки, Азії, які залишилися без постачання продовольства з України.

"Також обговорили досить предметно санкційний тиск РФ", - сказав він.

Крім того, співрозмовники приділили увагу питанням щодо майбутнього Європи, європейської інтеграції Української держави, запровадження сьомого санкційного пакета проти РФ.