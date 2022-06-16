Столтенберг: Мадридський саміт НАТО буде самітом трансформацій

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав майбутній саміт альянсу, що відбудеться 28-30 червня в Мадриді, самітом трансформацій.

Коментуючи в четвер на пресконференції в Брюсселі підсумки засідання міністрів оборони країн - членів альянсу, який був також присвячений підготовці глав держав і урядів країн - членів організації, Столтенберг констатував, що війна Росії проти України стала "найбільшою за останні десятиліття загрозою безпеці". Тому ми маємо відреагувати на більш тривалий період часу. На саміті ми ухвалимо рішення, спрямовані на те, щоб зробити НАТО ще сильнішим у світі, який став більш небезпечним і конкурентнішим. Я переконаний, що Мадридський саміт буде самітом трансформації з важливими рішеннями у п'яти ключових сферах", - запевнив генсек.

Першою сферою він назвав "сильніші стримування та оборону". Другий – це "постійна підтримка України та інших партнерів, які перебувають у небезпеці". "Я радий, що президент Зеленський візьме участь у нашому саміті", - відреагував Столтенберг на прийняття запрошення главою української держави.

Крім того, на саміті буде ухвалено рішення щодо нової Стратегічної концепції НАТО, в якій буде викладено позицію щодо Росії, викликів і вперше - щодо Китаю. "І останній, але не менш важливий: більш ефективний розподіл тягаря та забезпечення ресурсами нашого альянсу й історичні заявки на членство Фінляндії та Швеції", - перелічив Столтенберг.

Генсек альянсу нагадав, що в середу ввечері союзники зустрілися з міністром оборони України Олексієм Резніковим. "Ми розглянули нагальну потребу нашої постійної підтримки в той час, як Росія веде нещадну війну на виснаження проти України. Союзники та партнери з НАТО надають Україні безпрецедентну підтримку, щоб вона могла захищатися від агресії Москви. Тепер союзники оголосили про додаткову допомогу, зокрема про таке необхідне важке озброєння та системи більшої дальності. Ми також обговорили плани підтримки країни на довгострокову перспективу", - додав він.

Столтенберг підтвердив, що до саміту союзники готують комплексний пакет допомоги для України, яка спрямована на покращення взаємосумісності з НАТО, на перехід від радянської доби до сучасної техніки НАТО та на подальше зміцнення безпекових інституцій. "Учора понад 40 країн - союзників та партнерів НАТО - взяли участь у зустрічі Контактної групи підтримки України, яку очолює США. Вони мають намір продовжувати обстоювати право України на самооборону", – додав генсек альянсу.