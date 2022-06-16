Заарештовано активи білоруської нафтосервісної компанії "Сервіс-Ойл" на 4 млрд грн

Суд за клопотанням Подільської окружної прокуратури Києва заарештував корпоративні права підприємства-резидента Білорусі у вигляді статутного капіталу розміром майже 1 млрд грн, а також нерухоме та рухоме майно підприємства орієнтованою вартістю 3 млрд грн, повідомляє Київська міська прокуратура.

Джерело у правоохоронних органах уточнило агентству "Інтерфакс-Україна", що йдеться про нафтосервісну компанію ТОВ "Сервіс-Ойл".

"За даними слідства, на території України функціонує білоруське підприємство, яке надає послуги у сфері добування нафти та природного газу. У своїй діяльності воно використовує обладнання Республіканського унітарного підприємства "Білорусьнафта". У межах слідства правоохоронці досліджують діяльність цього підприємства в частині можливого сприяння РФ під час підготовки та проведення агресивної війни проти України", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Кримінальне провадження здійснюється за ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364-1 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та зловживання повноваженнями юридичною особою) Кримінального кодексу України.

Наразі вживаються заходи щодо передання заарештованого майна підприємства в управління АРМА.

У 2018-19 рр. виручка підприємства становила близько 1 млрд грн, у 2020-му – 675 млн грн, за три квартали 2021-го – 530 млн грн.