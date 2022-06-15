Події

17:12 15.06.2022

На Ізюмському напрямку звільнено два села - депутат

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На Ізюмському напрямку звільнено два села - депутат

Села Співаківка і Заводи Ізюмського району Харківської області звільнено від російської окупації, повідомив депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник.

"На Ізюмському напрямку тривають запеклі бої. Російські окупанти так само намагаються просуватися в бік міста Слов’янська, Барвінкового з метою оточення наших військ в зоні Операції Об’єднаних сил. Проте ЗСУ та сили ТрО тримають оборону й завдають контрударів противнику у фланги, звільняючи деякі населені пункти вже навіть і на околицях Ізюма. Це такі села як Співаківка та Заводи, які розташовані по обидва береги річки Сіверський Донець", - сказав Стрельник в ефірі "Еспресо".

Він додав, що попри те, що на Ізюмському напрямку розміщується велика кількість окупантів, близько 20-25 батальйонно-тактичних груп, які становлять серйозну загрозу для української армії, але вони деморалізовані. Натомість українське військо мотивоване й готується до подальшого контрнаступу.

"Сподіваємося, нашим військовим вдасться закріпитися на цих рубежах і вони зможуть продовжити свій контрнаступ, результатом якого стане визволення Ізюма", - наголосив Стрельник.

 

Теги: #війна #зсу #харківська_область

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