Резніков поінформує міністрів оборони НАТО про потреби України для перемоги у війні, яку веде РФ

Міністр оборони України Олексій Резніков поінформує міністрів оборони країн-членів НАТО про потреби країни для перемоги у війні, яку проти неї веде Росія.

Про це в середу в Брюсселі на пресконференції перед початком засідання глав оборонних відомств повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. "Сьогодні увечері ми зустрінемося з Україною, Грузією, Швецією, Фінляндією та Європейським Союзом. Для міністра оборони Резнікова це буде можливість повідомити про те, що терміново потрібно Україні, а для союзників із НАТО зробити нові заяви про підтримку України. Союзники сповнені рішучості продовжувати надавати військову техніку, яка потрібна Україні для перемоги, зокрема важке озброєння та системи великої дальності", - повідомив він.

Столтенберг нагадав, що за два тижні союзники зберуться в Мадриді "у вирішальний момент для нашої безпеки". "Війна Росії проти України становить найбільшу загрозу євроатлантичній безпеці за останні десятиліття. Росія нині веде жорстоку війну на виснаження проти українського народу, завдаючи смерті та спустошення у великих масштабах, із далекосяжними глобальними наслідками, як це продемонстрували продовольча та енергетична кризи, свідомо організовані Росією. У цьому більш небезпечному світі нам необхідно зміцнювати НАТО і надавати подальшу підтримку нашим партнерам. Саме це ми і зробимо на зустрічі міністрів оборони цього тижня", - окреслив генсек альянсу зміст майбутнього засідання.