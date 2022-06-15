Події

13:36 15.06.2022

Резніков поінформує міністрів оборони НАТО про потреби України для перемоги у війні, яку веде РФ

1 хв читати
Резніков поінформує міністрів оборони НАТО про потреби України для перемоги у війні, яку веде РФ

Міністр оборони України Олексій Резніков поінформує міністрів оборони країн-членів НАТО про потреби країни для перемоги у війні, яку проти неї веде Росія.

Про це в середу в Брюсселі на пресконференції перед початком засідання глав оборонних відомств повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. "Сьогодні увечері ми зустрінемося з Україною, Грузією, Швецією, Фінляндією та Європейським Союзом. Для міністра оборони Резнікова це буде можливість повідомити про те, що терміново потрібно Україні, а для союзників із НАТО зробити нові заяви про підтримку України. Союзники сповнені рішучості продовжувати надавати військову техніку, яка потрібна Україні для перемоги, зокрема важке озброєння та системи великої дальності", - повідомив він.

Столтенберг нагадав, що за два тижні союзники зберуться в Мадриді "у вирішальний момент для нашої безпеки". "Війна Росії проти України становить найбільшу загрозу євроатлантичній безпеці за останні десятиліття. Росія нині веде жорстоку війну на виснаження проти українського народу, завдаючи смерті та спустошення у великих масштабах, із далекосяжними глобальними наслідками, як це продемонстрували продовольча та енергетична кризи, свідомо організовані Росією. У цьому більш небезпечному світі нам необхідно зміцнювати НАТО і надавати подальшу підтримку нашим партнерам. Саме це ми і зробимо на зустрічі міністрів оборони цього тижня", - окреслив генсек альянсу зміст майбутнього засідання.

Теги: #нато #резніков

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:27 15.06.2022
Міністри оборони НАТО обговорять як покращити постачання озброєння Україні для перемоги у війні з РФ

Міністри оборони НАТО обговорять як покращити постачання озброєння Україні для перемоги у війні з РФ

13:58 15.06.2022
У відносинах з Україною НАТО сфокусоване на наданні термінової допомоги, про ПДЧ наразі не йдеться

У відносинах з Україною НАТО сфокусоване на наданні термінової допомоги, про ПДЧ наразі не йдеться

13:52 15.06.2022
Резніков у Брюсселі зустрівся з міністром оборони Фінляндії

Резніков у Брюсселі зустрівся з міністром оборони Фінляндії

13:51 15.06.2022
У НАТО не можуть назвати точної дати вирішення питання щодо членства Швеції та Фінляндії, але намагаються зробити це у найкоротший термін

У НАТО не можуть назвати точної дати вирішення питання щодо членства Швеції та Фінляндії, але намагаються зробити це у найкоротший термін

13:22 15.06.2022
На саміті НАТО в Мадриді союзники схвалять комплексний пакет допомоги для України

На саміті НАТО в Мадриді союзники схвалять комплексний пакет допомоги для України

12:41 15.06.2022
Столтенберг: Зеленський звернеться до лідерів НАТО на саміті в Мадриді

Столтенберг: Зеленський звернеться до лідерів НАТО на саміті в Мадриді

09:32 15.06.2022
Прем'єр Фінляндії побоюється, що ситуація зі вступом до НАТО може "застигнути на місці"

Прем'єр Фінляндії побоюється, що ситуація зі вступом до НАТО може "застигнути на місці"

08:27 15.06.2022
Міністри оборони країн НАТО проведуть зустріч у Брюсселі напередодні мадридського саміту альянсу

Міністри оборони країн НАТО проведуть зустріч у Брюсселі напередодні мадридського саміту альянсу

07:28 13.06.2022
Столтенберг вважає, що мир в Україні можливий, але питання в ціні

Столтенберг вважає, що мир в Україні можливий, але питання в ціні

21:38 12.06.2022
Столтенберг: НАТО серйозно ставиться до порушених Туреччиною проблем безпеки

Столтенберг: НАТО серйозно ставиться до порушених Туреччиною проблем безпеки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна переживає вирішальний момент на полі бою - глава Пентагону

Український і європейський плани відновлення мають бути синхронізовані - Зеленський

Заходи в рамках "Кримської платформи" цього року будуть - Ташева

У відносинах з Україною НАТО сфокусоване на наданні термінової допомоги, про ПДЧ наразі не йдеться

На саміті НАТО в Мадриді союзники схвалять комплексний пакет допомоги для України

ОСТАННЄ

Україна переживає вирішальний момент на полі бою - глава Пентагону

У Брюсселі розпочалося третє засідання контактної групи з питань оборони України

Російські танки мають бути зупинені в Україні, щоб вони не прийшли до Праги - Зеленський у парламенті Чехії

Необхідності у розмінуванні чорноморського узбережжя України для початку транспортування зерна немає - глава МЗС Туреччини

Український і європейський плани відновлення мають бути синхронізовані - Зеленський

Подоляк: Україна була, є і буде, де буде Медведєв через два роки - питання

Заходи в рамках "Кримської платформи" цього року будуть - Ташева

Віталієві Кличку присуджено престижну премію Артура Еша за відвагу

В Україні очікується тепла погода, подекуди короткочасні дощі та грози

Незалежна міжнародна комісія ООН побачила факти воєнних злочинів в Україні, але поки що не дає їм правової оцінки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА