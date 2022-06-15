Міністри оборони країн НАТО проведуть зустріч у Брюсселі напередодні мадридського саміту альянсу

Північноатлантична рада на рівні міністрів оборони збереться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 15-16 червня під головуванням генерального секретаря організації Єнса Столтенберга.

Зустріч розпочнеться з робочої вечері 15 червня, на яку запрошено партнерів із Євросоюзу, Фінляндії, Швеції, Грузії та України, повідомила пресслужба організації.

У штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу також оголосили, що 15 червня відбудеться окреме засідання контактної групи з України, організоване США.

Програма дводенної міністерської наради передбачає дві робочі сесії міністрів країн-союзниць з НАТО, які відбудуться 16 червня.

Оголошено про пресконференцію Столтенберга в перший день зустрічі об 11:00 за брюссельським часом (12:00 за Києвом), на якій він розповість про подробиці порядку денного міністерської Північноатлантичної ради.

Ця нарада глав оборонних відомств країн НАТО пройде за два тижні до саміту Організації Північноатлантичного договору в Мадриді 29-30 червня.

Після неформальної зустрічі 14-15 травня в Берліні міністрів закордонних справ країн альянсу Столтенберг заявив на пресконференції про майбутній мадридський саміт: "Ми ухвалимо важливі рішення, щоб посилити стримування та оборону НАТО, щоб відобразити нову безпекову реальність в Європі і надалі взаємодіяти з партнерами -однодумцями, ближніми та далекими, надавати їм підтримку, та затвердити нашу наступну стратегічну концепцію, план НАТО для епохи стратегічної конкуренції".