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21:31 14.06.2022

Стефанчук: Закликаємо австрійських колег приєднатися до напрацювання механізмів для покарання Росії за розпочату війну

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Стефанчук: Закликаємо австрійських колег приєднатися до напрацювання механізмів для покарання Росії за розпочату війну

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук закликав австрійських колег приєднатися до напрацювання юридичних законодавчих механізмів, які забезпечать конфіскацію активів Росії та використання їх для репараційних виплат, повідомляє пресслужба ВР.

"Ті, хто почав цю війну, повинні відплатити, зробити репарації за все, що вони вчинили в Україні, щоб за ці злочини заплатив саме Путін і російські олігархи", - наголосив спікер на зустрічі з головою ліберальної партії "НЕОС" Беатою Майнл-Райзінгер.

За його словами, сучасна юриспруденція не готова до таких викликів і тому необхідно створювати нові спеціальні статуси та конструкції.

"Наприклад, статус «країни-агресора», коли країна, яка визнається агресором, має мати менший обсяг прав, ніж інші країни, у тому числі, й у державному імунітеті. Крім цього, всі пов’язані особи повинні зазнавати певних репутаційних утисків. Далі можна конструювати інші механізми. Ми готові підключити найкращих ваших юристів, щоб пропрацювати цю конструкцію", – пояснив Стефанчук.

Крім того, він попросив австрійських парламентаріїв до 90-х роковин Голодомору в Україні схвалити резолюцію щодо визнання цієї страшної трагедії геноцидом українського народу та визнання геноцидом злочини, які Росія вчиняє сьогодні в Україні, що стало б принциповою ланкою розслідування воєнних злочинів в суді.

Глава Ліберальної партії "НЕОС" Беата Майнл-Райзінгер запевнила, що резолюції про визнання геноцидом Голодомору та російських злочинів в Україні вже в роботі та висловила надію, що світова спільнота їх у цьому підтримає.

Що стосується заморозки та конфіскації активів російських олігархів або компаній, вона наголосила, що австрійські парламентарії вивчать це питання і зроблять свій внесок наскільки це можливо, наприклад, для судової експертизи тощо.

Наприкінці зустрічі Стефанчук запросив Майнл-Райзінгер найближчим часом відвідати Україну.

 

 

Теги: #рф #австрія #механізм

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