Події

19:16 14.06.2022

США планують будувати зерносховища до Польщі, щоб вивозити зерно з України - Байден

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США планують будувати зерносховища до Польщі, щоб вивозити зерно з України - Байден

США мають намір будувати зерносховища в Польщі на кордоні з Україною, щоб полегшити вивезення українського зерна до Європи залізницею, заявив у вівторок президент США Джо Байден.

"Ми збираємося будувати тимчасові зерносховища на кордоні з Україною - у Польщі", - сказав він під час виступу, який транслював у вівторок Білий дім.

Байден зазначив, що цей план у разі реалізації дозволить вивозити зерно з України до Європи, а звідти – до інших частин світу. Він повідомив, що зараз "щільно працює з європейськими партнерами для вивільнення 20 млн тонн пшениці з України на світові ринки".

Президент США визнав також, що цей план "вимагатиме часу" на реалізацію.

 

 

Теги: #сша #зерно #україна #плани

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