Україна очікує від партнерів надання їй систем протиракетної оборони – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від європейських і американських партнерів надання систем протиракетної оборони Україні.

"У нас недостатньо зброї, яка діє на тій дистанції, яка нам важлива, щоб зменшити перевагу в техніці РФ. У нас недостатньо броньованої техніки. Через це ми втрачаємо людей. І це найбільша проблема", - заявив Зеленський, відповідаючи на запитання представників ЗМІ Данії.

За його словами, надати Україні ППО можуть не лише США, а і європейські партнери.

"Ми дуже чекаємо на це рішення. Дуже чекаємо на підтримку з боку європейців. Тому що для нас це сьогодні кричущий факт. 10-15 крилатих ракет щодня влучають по нашій землі, в цивільні квартали... Ви розумієте, яка кількість людей може загинути... Ми сьогодні просимо надати нам ППО, яке може посилити нашу оборону та зменшити кількість влучань у звичайних людей", - сказав президент України.

"Я дуже чекаю на цю підтримку", - наголосив Зеленський.