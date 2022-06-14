Повітряні сили ЗСУ збили три російські крилаті ракети, запущені по території України з акваторії Чорного моря

Повітряні сили Збройних сил України у вівторок збили три російські крилаті ракети, запущені російськими окупантами з акваторії Чорного моря, повідомляє пресслужба ПС ЗСУ.

"Сьогодні, 14 червня, у період з 12.20 по 13.20 Повітряні сили Збройних сил України збили одразу три крилаті ракети (ймовірно, "Калібр"), запущені по території України з акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що одну з ракет вдалося знищити із ПЗРК у районі відповідальності Повітряного командування "Центр", дві – зенітними ракетними комплексами, у зоні відповідальності Повітряного командування "Захід" Повітряних сил Збройних сил України.

Раніше повідомлялося, що сили ППО України збили над Тернопільською областю кілька російських ракет.