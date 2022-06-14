Події

17:04 14.06.2022

Повітряні сили ЗСУ збили три російські крилаті ракети, запущені по території України з акваторії Чорного моря

1 хв читати
Повітряні сили ЗСУ збили три російські крилаті ракети, запущені по території України з акваторії Чорного моря

Повітряні сили Збройних сил України у вівторок збили три російські крилаті ракети, запущені російськими окупантами з акваторії Чорного моря, повідомляє пресслужба ПС ЗСУ.

"Сьогодні, 14 червня, у період з 12.20 по 13.20 Повітряні сили Збройних сил України збили одразу три крилаті ракети (ймовірно, "Калібр"), запущені по території України з акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що одну з ракет вдалося знищити із ПЗРК у районі відповідальності Повітряного командування "Центр", дві – зенітними ракетними комплексами, у зоні відповідальності Повітряного командування "Захід" Повітряних сил Збройних сил України.

Раніше повідомлялося, що сили ППО України збили над Тернопільською областю кілька російських ракет.

 

Теги: #війна #зсу #ракети

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:57 14.06.2022
Ми не маємо даних про вчинення військовослужбовцями України воєнних злочинів – Зеленський

Ми не маємо даних про вчинення військовослужбовцями України воєнних злочинів – Зеленський

17:34 14.06.2022
Росія, захопивши Україну, хотіла б піти далі - Зеленський

Росія, захопивши Україну, хотіла б піти далі - Зеленський

17:00 14.06.2022
Війна має завершитися повагою до суверенітету України - Зеленський в інтерв'ю данським ЗМІ

Війна має завершитися повагою до суверенітету України - Зеленський в інтерв'ю данським ЗМІ

15:08 14.06.2022
Україна незабаром отримає самохідні гаубиці від Німеччини - глава Міноборони

Україна незабаром отримає самохідні гаубиці від Німеччини - глава Міноборони

15:01 14.06.2022
Ворог все частіше застосовує проти України радянські типи крилатих ракет, а його авіація вже близько 2 місяців не залітає на українську територію - Повітряні сили ЗСУ

Ворог все частіше застосовує проти України радянські типи крилатих ракет, а його авіація вже близько 2 місяців не залітає на українську територію - Повітряні сили ЗСУ

14:33 14.06.2022
Ми готові до переговорів про закінчення війни, коли її буде готова закінчити "друга сторона" - Зеленський

Ми готові до переговорів про закінчення війни, коли її буде готова закінчити "друга сторона" - Зеленський

11:18 14.06.2022
Російські окупанти за добу завдали ударів по Донеччині крилатими ракетами, реактивними системами "Град", "Ураган", "Смерч", артилерією і танками

Російські окупанти за добу завдали ударів по Донеччині крилатими ракетами, реактивними системами "Град", "Ураган", "Смерч", артилерією і танками

10:05 14.06.2022
За добу на Харківщині один загиблий та п'ятеро поранених серед мирного населення - Синєгубов

За добу на Харківщині один загиблий та п'ятеро поранених серед мирного населення - Синєгубов

09:23 14.06.2022
До лав ЗСУ вступили 3 144 держслужбовці - голова НАДС Алюшина

До лав ЗСУ вступили 3 144 держслужбовці - голова НАДС Алюшина

09:15 14.06.2022
Майже 32 500 осіб особового складу втратив уже російський агресор в Україні - Генштаб

Майже 32 500 осіб особового складу втратив уже російський агресор в Україні - Генштаб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна очікує від партнерів надання їй систем протиракетної оборони – Зеленський

Такої антикорупційної інфраструктури, як в Україні, немає в багатьох країнах Євросоюзу – Зеленський

Росія, захопивши Україну, хотіла б піти далі - Зеленський

Війна має завершитися повагою до суверенітету України - Зеленський в інтерв'ю данським ЗМІ

Єврокомісія 17 червня оголосить рішення щодо заявок України, Молдови та Грузії на членство в ЄС - прессекретар

ОСТАННЄ

Україна очікує від партнерів надання їй систем протиракетної оборони – Зеленський

Такої антикорупційної інфраструктури, як в Україні, немає в багатьох країнах Євросоюзу – Зеленський

Понад 346 млн жителів Африки з 14 країн страждають від нестачі продовольства - МКЧХ

У Маріуполі російські окупанти зупинили ексгумацію та перепоховання загиблих – радник мера

Uklon і Нацполіція впроваджують систему оповіщення для пошуку зниклих дітей

Єврокомісія 17 червня оголосить рішення щодо заявок України, Молдови та Грузії на членство в ЄС - прессекретар

Росія використовує "хлібну" блокаду як зброю війни, про це мають знати усі - Боррель

Повторні вибори голови КС мають відбутися не пізніше ніж 15 липня, жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів - нардепа Совгиря

Значний відсоток випускників, які виїхали з України, залишиться за кордоном для навчання в іноземних вишах - в. о. директора УЦОЯО

Ткаченко вважає цинічним і нелюдським намір окупаційної влади розпочати у вересні театральний сезон у Маріупольському драмтеатрі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА