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15:08 14.06.2022

Україна незабаром отримає самохідні гаубиці від Німеччини - глава Міноборони

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Україна незабаром отримає самохідні гаубиці від Німеччини - глава Міноборони

Навчання українських солдатів на самохідних гаубицях Panzerhaubitze 2000 у Німеччині буде завершено "найближчим часом", після чого зброю можна буде доставити в Україну, повідомила міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.

"Навчання українських солдатів на Panzerhaubitze 2000 у Німеччині буде завершено "найближчим часом", за словами федерального міністра оборони Крістіне Ламбрехт. Потім зброю можна буде доставити в Україну, сказала політик від СДПН", - йдеться у повідомленні на сайті Bild у вівторок.

Ламбрехт не уточнила, коли саме та як будуть доставлені гаубиці.

Як зазначається, Німеччина хоче надати Україні сім самохідних гаубиць із запасів бундесверу. Крім того, федеральний уряд перебуває в процесі підготовки зі США до постачання реактивних систем залпового вогню, яких Україна гостро потребує, інформує Bild.

Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив, що Київ отримає сім самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 близько 22 червня.

"Тому ситуація така: у нас є оголошення, які або зовсім не виконуються, або... Йдеться про дві обіцянки: сім самохідних гаубиць, які будуть передані нам - ми отримаємо ці системи десь 22 червня; і самохідні зенітні системи, так звані Гепарди. Це теж стара зброя - 30 одиниць: 15 "Гепардів" - до кінця липня, ще 15 - до кінця серпня", - сказав Мельник в інтерв'ю "НВ".

Посол наголосив, що лише два рішення з усіх оголошених німецьким урядом на сьогодні перебувають у стадії реалізації.

Джерело: https://www.bild.de/news/2022/news/russland-krieg-gegen-ukraine-aktuell-im-liveticker-79328978.bild.html

Теги: #війна #німеччина #panzerhaubitze2000

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