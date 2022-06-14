Повторні вибори голови КС мають відбутися не пізніше ніж 15 липня, жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів - нардепа Совгиря

Повторні вибори нового голови Конституційного Суду України мають відбутися не пізніше ніж 15 липня, оскільки жоден з кандидатів у вівторок на цю посаду не набрав необхідної кількості голосів, повідомила представник Верховної Ради у КС Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу").

"Сьогодні (14 червня - ІФ) відбулися вибори голови Конституційного Суду. Жоден кандидат на цю посаду не отримав необхідної кількості голосів суддів… Не пізніше ніж 15 липня Суд має провести повторні вибори", - написала вона у своєму телеграм-каналі.

Совгиря пояснила, що згідно з Конституцією, законом та регламентом КС, вибори голови КСУ відбуваються шляхом таємного голосування суддями, а обраним вважається кандидат, за якого проголосують щонайменше 10 суддів.

"Якщо жоден із кандидатів на посаду голови Суду не отримав необхідної кількості голосів, проводяться нові вибори не пізніше ніж через місяць від дня проведення попередніх виборів голови Суду", - додала парламентарій.