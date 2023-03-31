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17:34 31.03.2023

49 народних депутатів звернулися до КС щодо Угоди між Україною та РФ стосовно Чорноморського флоту, просять визнати її неконституційною

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49 народних депутатів звернулися до КС щодо Угоди між Україною та РФ стосовно Чорноморського флоту, просять визнати її неконституційною

До Конституційного Суду України (КС) надійшло конституційне подання 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) Угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, повідомляє пресслужба КС.

"До Конституційного Суду України 31 березня 2023 року надійшло конституційне подання 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року, ратифікованої законом України від 27 квітня 2010 року №2153-VI "Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування флоту Російської Федерації на території України" (далі - Угода)", - ідеться в повідомленні КС у телеграм-каналі в п'ятницю.

На думку суб'єкта права на конституційне подання, "є підстави для визнання угоди неконституційною".

Як зазначено в повідомленні, суб'єкт права на конституційне подання вважає, що оскаржувана угода не відповідає частині 7 статті 17 Основного закону України, а також стверджує, що зазначена угода суперечить принципам забезпечення національної безпеки.

Крім того, народні депутати України наголошують на відсутності нормативно-правової бази для вчинення міжнародної угоди такого змісту.

Серед народних депутатів, які поставили підписи під поданням до КС: Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу"), Ірина Фріз ("Європейська солідарність"), Ярослав Юрчишин ("Голос"), Лариса Білозір (група "Довіра), Оксана Савчук (позафракційна).

Угода між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (у ЗМІ її часто називають "Харківськими угодами") - угода між Україною та РФ, підписана 21 квітня 2010 року в Харкові президентом України Віктором Януковичем і президентом Росії Дмитром Медведєвим. Згідно з угодою, термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі продовжено з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням на п’ять років, якщо будь-яка сторона не висловить своєї думки.

Ратифікована Верховною Радою і Державною думою РФ 27 квітня 2010 року.

Державна дума РФ денонсувала угоду в односторонньому порядку 31 березня 2014 року, після анексії Криму.

 

 

Теги: #ксу #конституційний_суд #чорноморський_флот

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