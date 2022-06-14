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13:48 14.06.2022

Понад 1700 осіб, зокрема 700 дітей, вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій Харківщини та Луганщини - Синєгубов

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Понад 1700 осіб, зокрема 700 дітей, вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій Харківщини та Луганщини - Синєгубов

- Понад 1700 мешканців тимчасово окупованих територій Харківської та Луганської областей, зокрема близько 700 дітей, було евакуйовано у безпечні місця, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Усіх евакуйованих забезпечили харчуванням, водою, транспортуванням, медичною та психологічною підтримкою", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що провести евакуацію вдалося завдяки взаємодії багатьох служб та волонтерських організацій.

"Загалом задіяли близько 200 осіб та близько 40 автобусів. Вдячні волонтерам чеської організації Helping to leave, місцевим благодійникам та Червоному хресту. На місці працювали обласні служби ДСНС, зокрема психологи, Нацполіції, службовці прокуратури та СБУ, прикордонники, медики обласного Центру екстреної допомоги, працівники Харківської ОВА та органів місцевого самоврядування", - повідомив Синєгубов.

Як повідомлялося, раніше Печенізький селищний голова Олександр Гусаров повідомив, що 13 червня понад 1700 людям вдалося евакуюватися з тимчасово окупованих територій на Харківщині, незважаючи на інформацію про можливі провокації та загрозу обстрілу. Люди самостійно дісталися селища Печеніги і пішки перейшли через греблю гідровузла. За словами Гусарова, серед евакуйованих - жителі Печенізької, Куп'янської, Великобурлуцької, Вовчанської та Ізюмської громад Харківської області.

Теги: #евакуація #синєгубов

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