На спеціальному засіданні у вівторок КС не обрав голову суду

На спеціальному пленарному засіданні 14 червня судді Конституційного Суду України не обрали голову суду.

"Сьогодні відбулося спеціальне пленерне засідання, голову суду не обрали", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у КС у вівторок.

Про дату проведення наступного спеціального пленарного засідання для голосування щодо обрання голови суду поки що не відомо.

За процедурою КС має провести спеціальне засідання щодо виборів голови суду протягом місяця з моменту закінчення повноважень попереднього голови суду.

Раніше представник Верховної Ради у КС Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу") повідомляла, що вибори нового голови КС очікуються до 15 червня.

"Згідно з регламентом Конституційного Суду, протягом місяця з моменту припинення повноважень попереднього голови суду мають відбутися вибори наступного... оскільки повноваження Тупицького (колишнього голови КС Олександра Тупицького - ІФ) припинилися 15 травня, ми очікуємо, що до 15 червня, тобто вже не пізніше наступного тижня, Конституційний Суд має провести вибори нового голови", - сказала вона в ефірі національного телемарафону #UAразом у суботу.

Совгиря також наголосила, що ні Конституція України, ні закон Про Конституційний Суд не містять будь-яких обмежень щодо виборів голови КС під час воєнного стану.

На запитання про те, хто є претендентами на цю посаду, вона зазначила, що не уповноважена коментувати це, оскільки КС офіційно не оприлюднив цю інформацію.

За її словами, для обрання голови КС необхідно 10 голосів суддів із 14 чинних на сьогодні.