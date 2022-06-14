За добу на Харківщині сталося шість пожеж унаслідок ворожих обстрілів, поранено двоє дітей

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 15 оперативних виїздів, 9 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 6 пожеж, спричинених обстрілами.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися в Чугуївському (3), Харківському (2) та Богодухівському (1) районах області. Внаслідок цих пожеж постраждали житлові будинки, господарські будівлі, складські будівлі, вантажні автомобілі, а також хвойна підстилка", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Через обстріл у приватному секторі смт. Малинівка Чугуївського району області спалахнув гараж та господарська споруда. Вогонь охопив площу 180 кв. У результаті обстрілу постраждали дві дитини (11 та 17 років). Із осколковими пораненнями їх госпіталізували до Чугуївської центральної районної лікарні. Силами підрозділів ДСНС пожежу було ліквідовано за півтори години.

О 23:51 у результаті ворожого обстрілу на території підприємства зайнялася складська будівля та 10 вантажних автомобілів в одному з населених пунктів Харківського району. Полум'я охопило площу близько 2000 кв. Для ліквідації наслідків пожежі було задіяно 8 підрозділів ДСНС та 50 рятувальників. Вогонь вдалося ліквідувати о 03.19. Жертв і постраждалих немає.

Аварійно-рятувальні роботи проводились на 2 зруйнованих об'єктах у Немишлянському та Київському районах Харкова. До них було залучено 11 одиниць техніки та 48 фахівців особового складу.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 27 ворожих боєприпасів.