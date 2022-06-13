Події

07:42 13.06.2022

Київщина готова протистояти ворогові у разі повторного нападу

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Київщина готова протистояти ворогові у разі повторного нападу

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба запевнив, що прикордонні укріплення у Київській області добре облаштовані та надійні.

"Хочу вас запевнити, що позиції обладнані, фортифікації надійні, підготовка сил оборони проводиться систематично. Дякуємо нашим військовим за хорошу роботу. Київська область готова дати належну відсіч ворогові", - написав Кулеба у телеграм-каналі.

Він зазначив, що проведено перевірку прикордонних укріплень Київщини та оглянуто один із рубежів оборони.

"Важливо розуміти, що загроза повторного нападу Росії існує і існуватиме, поки ми не переможемо", - наголосив Кулеба.

 

 

 

Теги: #відсіч #росіяни #київська_область

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