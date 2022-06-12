Події

21:56 12.06.2022

Сприйняття Росії у світі визначають поранені та вбиті діти, а не Петро Перший – Зеленський

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Сприйняття Росії у світі визначають поранені та вбиті діти, а не Петро Перший – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав "терором" ракетні удари по українських містах.

"Після ракетного удару по Тернопільській області у лікарнях перебуває 10 людей. Жодного тактичного чи стратегічного сенсу в цьому ударі не було. Як і в абсолютній більшості інших російських ударів. Це – терор", - сказав він у відеозверненні в неділю ввечері.

Він зазначив, що серед постраждалих – 12-річна дівчинка з Харківської області. "Лише такі факти визначатимуть сприйняття Росії у світі. Не Петро Перший, не Лев Толстой, а діти. Поранені та вбиті російськими ударами", - сказав він.

За словами президента, "Україні необхідні сучасні системи протиракетної оборони. Постачання таких систем було можливим і цього року, і минулого, і ще раніше".

 

 

Теги: #рф #україна #світ #сприйняття

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