Події

20:04 12.06.2022

Російські окупанти обстріляли дитячий оздоровчий табір на Харківщині

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Російські окупанти обстріляли дитячий оздоровчий табір на Харківщині

Російські окупанти продовжують знищувати дитячу інфраструктуру в Харківській області, в ніч проти 12 червня вони обстріляли оздоровчий дитячий табір у Чугуївському районі.

"У результаті ворожого обстрілу пошкоджено три корпуси табору. Огляд місця події проводився прокурорами Чугуївської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими Чугуївського районного управління поліції ГУНП у Харківській області", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України. Досудове розслідування проводить СВ УСБУ у Харківській області під процесуальним розслідуванням облпрокуратури.

Як повідомлялося, станом на 1 червня, за даними Харківської облпрокуратури, через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ у Харкові та області було пошкоджено 338 закладів освіти, 4 школи та 4 дитсадки повністю знищено. Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів у районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

 

 

Теги: #харків #табір #обстріли

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