Події

22:20 11.06.2022

Ворог завдав удару Чортківському району, фахівці на місці

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Ворог завдав удару Чортківському району, фахівці на місці

Ворог завдав удару Чортківському району Тернопільської області, фахівці вже працюють на місці, повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

"Жителі Тернопільщини, залишайтесь в укриттях. Не знімайте, не фотографуйте та не коментуйте в соцмережах наслідки вибухів. Наші спеціалісти вже працюють в Чортківському районі. Триматиму вас в курсі щодо ситуації в області", - написав голова ОВА у телеграм-каналі в суботу увечері.

 

 

 

Теги: #удар #тернопільська_область

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