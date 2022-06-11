Ворог завдав удару Чортківському району, фахівці на місці

Ворог завдав удару Чортківському району Тернопільської області, фахівці вже працюють на місці, повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

"Жителі Тернопільщини, залишайтесь в укриттях. Не знімайте, не фотографуйте та не коментуйте в соцмережах наслідки вибухів. Наші спеціалісти вже працюють в Чортківському районі. Триматиму вас в курсі щодо ситуації в області", - написав голова ОВА у телеграм-каналі в суботу увечері.