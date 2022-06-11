За суботу українські захисники знищили 20 окупантів, 8 одиниць техніки

За суботу в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські військові знищили 20 осіб особового складу агресора та 8 одиниць техніки.

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 11 червня, наші воїни знищили: особового складу – 20, БМП – 1, АТТ – 4, БПЛА – 3", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбуці.