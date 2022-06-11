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21:07 11.06.2022

ОБСЄ виключила із плану евакуації працівників з України українських громадян

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ОБСЄ виключила із плану евакуації працівників з України українських громадян

ОБСЄ провалила евакуацію співробітників з України після початку повномасштабного вторгнення РФ, повідомляє видання Politico.

За даними видання, на момент початку бойових дій на території України перебувало 966 співробітників ОБСЄ, включно з 478 українськими співробітниками. Розпорядження про евакуацію було віддано увечері 24 лютого, проте українські співробітники не були включені до плану. Їм нібито було запропоновано виїжджати самотужки, проте ОБСЄ не надавала жодних гарантій допомоги у цьому. Також наголошується, що виникали серйозні перебої із зв'язком між співробітниками на місцях і керівництвом.

"Цей хаос також призвів до того, що було кинуто 43 куленепробивні автомобілі Toyota і Nissan, а конфіденційні дані були скомпрометовані і потрапили в руки росіян. Принаймні для одного колишнього співробітника це мало смертельні наслідки", - зазначає видання.

Крім того, на окупованих РФ територіях Донецької та Луганської областей було затримано щонайменше шістьох місцевих співробітників ОБСЄ. Їм оголосили підозри у шпигунстві та державній зраді. Троє залишаються під вартою, і їм висунуто сфабриковані обвинувачення, які передбачають суворі вироки або, можливо, страту.

Крім того, після того, як у березні ОБСЄ пообіцяла співробітникам продовження контрактів на рік, вже у квітні контракти з українськими співробітниками в окупованих районах були розірвані.

Коментуючи ці дані, голова відділу комунікацій ОБСЄ Гуннар Вранг заявив, що евакуація співробітників була ускладнена бойовими діями у багатьох районах України та запровадженням воєнного стану. Крім того, за його словами, у деяких випадках місцевий персонал волів не переїжджати з особистих чи сімейних причин.

Щодо розірвання контрактів з українськими співробітниками, Вранг стверджує, що це рішення було схвалене для того, щоб "виокремити всіх членів національної місії, оскільки їхній зв'язок з ОБСЄ міг створити ще більше проблем у їхніх особистих ситуаціях".

 

 

 

Теги: #евакуація #співпраця #обсє

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