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14:41 11.06.2022

Зеленський проігнорував попередження про напад, заявив Байден. У Києві не згодні

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Зеленський проігнорував попередження про напад, заявив Байден. У Києві не згодні

Президент США Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський проігнорував напередодні агресії 24 лютого попередження про те, що Росія вторгнеться в його країну.

"Я знаю, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і у нас були дані для підтвердження, що він мав намір перетнути кордон.. Не було жодних сумнівів. А Зеленський не хотів цього чути і багато людей теж", - сказав Байден в п'ятницю під час політичного збору коштів в Лос-Анджелесі, повідомляє Bloomberg.

Президент США визнав, що можливість повномасштабного вторгнення президента Росії Володимира Путіна могла здатися надуманою, сказавши: "Я розумію, чому вони не хотіли цього чути". Байден звинуватив Путіна у "спробі знищити культуру, не тільки націю, а й культуру" України, і сказав, що російський лідер вважає столицю Київ "резиденцією матінки-Росії".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в поширеному в суботу коментарі зазначив, що в Києві знали про розробку Росією різних сценаріїв експансії. "У Володимира Зеленського на столі постійно перебувала відповідна аналітика, яка базувалася на якісних розвідданих. Президент також уважно реагував на всі слова і попередження наших партнерів. Питання завжди було тільки в тому, яким саме буде обсяг вторгнення? Поза всяким сумнівом, обсяг вторгнення, який ми побачили 24 лютого, шокував багато країн, зокрема наших партнерів", - написав він.

"Україна розуміла наміри росіян, очікувала той чи інший агресивний сценарій, готувалася до нього. Про що свідчить, крім іншого, розосередження складів боєприпасів і зброї в цілому, блискавична реакція на багаторівневе вторгнення і перебудова оборонних можливостей, ефективне проведення в перший тиждень дистанційних ударів, які різко зламали початкові російські плани", - написав він.

"А ось що важливо, так це швидкість, з якою перебудувалося держуправління на військові рейки і практично блискавичний вихід нашої країни з шоку. Ну і, нарешті, ключове, мені здається, що безглуздо в чомусь звинувачувати країну, яка понад 100 днів ефективно бореться в повноцінній війні проти набагато більш ресурсного опонента, якщо ключові країни не зуміли превентивно зупинити мілітаристські апетити РФ, прекрасно їх знаючи...", – додав він.

Теги: #сша #війна #байден #зеленський

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