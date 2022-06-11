Події

14:04 11.06.2022

Знаходити порозуміння з Росією занадто пізно – Зеленський

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Знаходити порозуміння з Росією занадто пізно – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що час "заспокоювати" керівництво Росії минув, а зараз весь світ повинен "поставити його на місце".

"Ми поважаємо міжнародне право, поважаємо суверенітет і територіальну цілісність кожної держави. Але, будь ласка, не забувайте, що війна ведеться на нашій території. Це війна на нашій землі. Тому ми чинимо тиск на Росію. Вже не треба заспокоювати військово-політичне керівництво Російської Федерації. Вже занадто пізно. Нам потрібні були превентивні санкції, коли з ними потрібно було говорити щодня, впроваджувати конкретні фінансово-економічні санкції до повномасштабного вторгнення", - сказав він у суботу, виступаючи на 19-му Азійському саміті з безпеки Shangri-La Dialogue.

"Тепер немає сірої зони. Якщо ви зараз за мир, то ви підтримуєте Україну, якщо ви підтримуєте цю конкретну війну, то ви знаходите взаєморозуміння з Російською Федерацією. Ось і все. Занадто пізно це обговорювати. Це політична гра і не більше того. І я думаю, що сьогодні весь світ повинен поставити на місце керівництво Росії. І їхнє місце - на їхній території. І там вони повинні жити і вирішувати, що їм робити", - заявив він.

Теги: #росія #зеленський #розуміння

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