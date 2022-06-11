Тупицькому загрожує відповідальність за незаконний перетин держкордону в період воєнного стану – нардеп

Колишній голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький може понести відповідальність за незаконний перетин державного кордону в період дії воєнного стану, повідомила представник Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу").

"В Україні (Тупицькому – ІФ) загрожує як мінімум відповідальність за перетин державного кордону під час воєнного стану, оскільки на момент такого перетину пан Тупицький не досяг того віку, коли такий перетин можливий, тобто йому не було 60 років", – сказала вона в ефірі національного телемарафону #UAразом у суботу.

Як повідомлялося, колишній глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький, обвинувачений в Україні в низці кримінальних правопорушень, оголошений в міжнародний розшук.

За інформацією Офісу генерального прокурора, обвинувальний акт стосовно ексголови КС був направлений до Подільського районного суду міста Києва 25 травня 2021 року. У жовтні 2018 року обвинувачений, діючи з корисливих мотивів, в особистих інтересах і в інтересах свого знайомого – колишнього голови Вищого госпсуду України, розшукуваного правоохоронними органами, здійснював підкуп свідка.