Події

08:03 11.06.2022

На Сумщині за добу окупанти обстріляли три громади, одна людина загинула

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На Сумщині за добу окупанти обстріляли три громади, одна людина загинула

У п'ятницю, 10 червня, російські окупанти здійснили артилерійський та мінометний обстріл трьох громад на Сумщині, загинув мирний житель, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, після 10.00 по території Есманської громади з Росії ворог відкрив вогонь з мінометів, 10 прильотів. Руйнувань та жертв немає.

Ближче до 13.00 на території Краснопільської громади ворог розпочав артобстріл із важкої артилерії. Одна людина загинула від отриманих під час обстрілу поранень.

О 17:30 ворог відкрив мінометний вогонь, 18 прильотів по Великописарівській громаді. Руйнувань та жертв немає.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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