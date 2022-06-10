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17:46 10.06.2022

Реєстр житлових будинків, пошкоджених та знищених унаслідок російської збройної агресії, буде оприлюднено на сайті Харківської міськради

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Реєстр житлових будинків, пошкоджених та знищених унаслідок російської збройної агресії, буде оприлюднено на сайті Харківської міськради

Виконком Харківської міськради ухвалив рішення про здійснення першочергових робіт та заходів щодо ліквідації пов'язаних із збройною агресією РФ пошкоджень будівель та споруд.

"Згідно з рішенням, спочатку всі пошкоджені об'єкти житлово-комунального господарства, соціальної сфери та ін. буде оглянуто, а за підсумками - сформовано відповідні списки... На сайті Харківської міської ради оприлюднять реєстр житлових будинків, пошкоджених та знищених унаслідок бойових дій, терористичних актів та диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації", - повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Крім того, рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій буде затверджено переліки потенційно аварійно-небезпечних об'єктів, де потрібен частковий демонтаж окремих частин та/або конструкцій, і тих, що підлягають ліквідації. Списки буде складено із термінами та черговістю робіт.

Теги: #харків #реєстр #нерухомість

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