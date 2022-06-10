Харків обстрілюють менш інтенсивно, але потужнішою зброєю - Терехов

Російські окупаційні війська почали обстрілювати Харків менш інтенсивно, але зараз вони використовують потужнішу зброю, заявив міський голова Ігор Терехов.

"Інтенсивність обстрілів... стала трохи меншою, але по місту Харкову почали застосовувати бомби й ракети сильнішої потужності. Руйнування, які сьогодні є, дуже серйозні", - сказав Терехов в ефірі національного телемарафону.

Він припустив, що в такий спосіб ворог намагається дестабілізувати ситуацію в Харкові та завадити процесу відновлення життєдіяльності міста.

"Триває процес відновлення життєдіяльності Харкова. Працює метрополітен, працює громадський транспорт... Багато підприємств почали відкриватися, багато харків'ян повертаються. Ворог це все бачить, це викликає в нього лють. Зрозуміло, що він хоче дестабілізувати ситуацію. Він хоче, щоб у місті Харкові не було економіки, щоби не працювали підприємства, люди боялися. Це все спрямоване на те, щоб у Харкові не було нормальної життєдіяльності", - сказав Терехов.