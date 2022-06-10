На Рівненщині виявили 66 підприємств, які потенційно фінансують агресію Росії

На Рівненщині виявили 66 підприємств, які можуть фінансувати збройну агресію Росії проти України, повідомила пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

"Нині на Рівненщині перевіряють 66 суб'єктів господарювання, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є фізичні або юридичні особи Росії та Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виявлення всіх таких підприємств на території області також є одним із пріоритетних завдань правоохоронних та контролюючих органів.

"Як зробити цю роботу максимально скоординованою та ефективною обговорили сьогодні у Рівненській обласній прокуратурі. Учасники робочої зустрічі напрацювали механізм взаємодії, співпраці та оперативного обміну інформацією, щоб у найкоротші терміни виявити всі підприємства та колаборантів, які працюють у Рівненській області, але власники яких при цьому підтримують та фінансують військові країни-агресори", - зазначили у пресслужбі.