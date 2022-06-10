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07:30 10.06.2022

Таїланд відклав запровадження курортного збору

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Таїланд відклав запровадження курортного збору

Запровадження в Таїланді туристичного збору в розмірі $9 буде відкладено як мінімум до кінця 2022 року, повідомила газета The Bangkok Post з посиланням на міністра спорту та туризму країни Піпата Ратчакітпракана.

Як зазначає видання, уряд Таїланду мав розглянути це питання на засіданні цього тижня, але міністерство відклало обговорення через невизначеність зі збором для тих, хто прибуває наземним транспортом.

"Введення туристичного збору з мандрівників, які прибувають наземним транспортом, потребує подальшого вивчення. Незрозуміло, чи потрібно знизити його розмір, оскільки середня тривалість перебування таких туристів становить 1-2 ночі. Питання потребує обговорення", - цитує міністра видання.

Раніше влада Таїланду обговорювала запровадження туристичного збору з квітня з усіх іноземних туристів. Для тих, хто прибуває літаками, збір у розмірі 300 бат (або $9) повинен бути включений у вартість авіаквитків.

За словами Ратчакітпракана, план запровадження туристичного збору має бути наданий протягом двох місяців, а нове правило почне діяти через 90 днів після публікації відповідної ухвали. Тому, як вважає міністр, туристичний збір почнуть стягувати не раніше четвертого кварталу 2022 року або навіть у першому кварталі 2023 року.

 

 

Теги: #туризм #збір #таїланд

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