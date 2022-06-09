Зеленський візьме участь у саміті НАТО в Мадриді

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться 28-30 червня у Мадриді, повідомив заступник генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Мірча Джоане у статті італійського видання La Reppublica.

За його словами, вперше на союзницькому саміті виступатимуть лідери Австралії, Нової Зеландії, Південної Кореї та Японії.

"На зустрічі "так чи інакше" буде присутній президент України Володимир Зеленський", - наводяться слова Джоане у статті.

Він також наголосив, що зазначений саміт стане "дійсно перетворюючим".