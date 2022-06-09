БЕБ викрило легалізацію російською компанією понад 140 млн грн під виглядом виплати дивідендів

Бюро економічної безпеки (БЕБ) України спільно із Запорізькою облпрокуратурою під час опрацювання юридичних осіб, пов'язаних із російською федерацією на території Запорізької області, виявили підприємство з виробництва електропроводів і кабелів, бенефіціарним власником якого є громадянин країни агресора, повідомляється на сайті відомства.

"Встановлено, що в період 2021 року службові особи підприємства по виробництву електричних проводів та кабелів здійснювали виведення капіталу з країни під виглядом виплати дивідендів. Таким чином зловмисники легалізували грошові кошти від незаконної діяльності на загальну суму понад 140 млн грн", - наголошується на сайті БЕБ.

Згідно з повідомленням, виведені кошти могли використовувати для інвестування в російський бізнес, зокрема пов'язаний з оборонним замовленням РФ.

За цими фактами розпочато кримінальне провадження.

"БЕБ розслідує кримінальні злочини де задіяні підприємства, бенефіціарами яких є громадяни Росії та Білорусі. Працюємо в міжвідомчих робочих групах спільно з іншими органами влади. Досліджуємо діяльність підприємств, службові особи яких умисно доводили їх до банкрутства, здійснювали легалізацію коштів, таким чином підриваючи економіку нашої держави", - зазначив директор БЕБ Вадим Мельник, слова якого наведено у повідомленні.