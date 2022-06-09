Події

14:28 09.06.2022

Кількість убитих та поранених унаслідок нічних ворожих обстрілів Харкова збільшилася - ДСНС

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Кількість убитих та поранених унаслідок нічних ворожих обстрілів Харкова збільшилася - ДСНС

Кількість жертв та постраждалих унаслідок ворожого обстрілу Новобаварського району Харкова в ніч на 9 червня збільшилася.

"Протягом дня 9 червня рятувальники спільно з працівниками комунальних служб міста проводили роботи з розбирання завалів у зруйнованих будівлях. За попередніми даними, три особи загинуло, ще п’ять людей зазнали травм. Остаточну інформацію з’ясовують", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Як повідомлялося, 8 червня близько 23:00 російські окупаційні війська обстріляли Новобаварський район Харкова, унаслідок чого виникли пожежі в кафе, продовольчому магазині та шкільній бібліотеці. Загальна площа пожеж становила близько 500 кв. м. Була частково пошкоджена будівля школи. О 3:10 усі пожежі було ліквідовано.

Станом на ранок 9 червня була інформація про двох загиблих і чотирьох поранених.

Теги: #харківська_область #обстріл

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