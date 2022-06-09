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13:56 09.06.2022

Уся Україна допомагає укріплювати оборону в Запорізькій області – голова обладміністрації

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Уся Україна допомагає укріплювати оборону в Запорізькій області – голова обладміністрації

Різні регіони України роблять свій внесок у створення ще однієї лінії оборонних укріплень у Запорізькій області, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Уся Україна зараз нам допомагає або технікою, або лісом, щоб побудувати ще одну лінію укріплень, бліндажів, щоб зберегти нашим воїнам життя і зробити міцнішою нашу оборону", - сказав Старух під час онлайн-брифінгу в четвер.

Він також зазначив, що Запоріжжя і далі залишається місцем, де люди, які евакуюються з окупованих РФ українських територій, можуть відпочити, зареєструватися перед тим, як їхати до безпечніших районів країни.

За словами голови обладміністрації, найбільше громадян наразі евакуюється із лівобережних районів Херсонської області.

"Триває виїзд наших людей, хоч і не в такій кількості, як раніше. У нас максимум було по 8 тисяч людей на добу, учора, наприклад, півтори тисячі людей виїхали з окупованої території", - розповів Старух, уточнивши, що з 1,5 тис. жителями Херсонської області були 400 осіб.

"Продовжують виїжджати вже в меншій кількості жителі Маріуполя", - додав голова обладміністрації.

Теги: #запорізька_область #старух

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