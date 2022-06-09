Події

12:57 09.06.2022

Чистий приплив в Україну через західний кордон триває вже 30 днів, але останніми днями впав до мінімуму

2 хв читати
Чистий приплив в Україну через західний кордон триває вже 30 днів, але останніми днями впав до мінімуму

Потік на в'їзд в Україну через західний її кордон 30 днів поспіль після 9 травня перевищує потік на виїзд, сумарно чистий приплив в Україну за ці дні становить близько 188 тис. осіб - це рекордні показники з початку війни.

Водночас, згідно з даними Держприкордонслужби у фейсбуці, останні два дні чистий приплив обчислюється вже у сотнях людей, тоді як до цього - у тисячах, а в окремі дні він перевищував і 10 тис. людей.

За даними польського прикордонного відомства, 7 червня вперше за місяць потік на в'їзд до Польщі з України перевищив потік на виїзд.

Загалом за підсумками минулих 30 днів чистий відтік із України через її західний кордон із початку війни повернувся на рівень кінця березня.

Держприкордонслужба зазначає, що 8 червня Україну залишили понад 36 тис. осіб порівняно з понад 33 тис. днем раніше, тоді як кількість тих, хто прибув до країни, становить 37 тис. проти понад 33 тис. напередодні.

Відомство уточнило, що за минулу добу кількість оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами зросла до 140 із мінімумів 126-126, зафіксованих у два попередні дні.

За даними прикордонної служби Польщі у твіттері, 8 червня з країни в Україну в'їхало 23,7 тис. порівняно з 21,3 тис. днем раніше, у зворотному напрямку потік становить 23,3 тис. проти 22,1 тис. напередодні.

Загалом із початку війни до Польщі в'їхали з України 3,926 млн осіб, а виїхали у зворотному напрямку - 1,944 млн.

За даними УВКБ ООН на 13:00 7 червня, загалом із України з початку війни виїхали (без урахування потоку на в'їзд) 7,271 млн осіб, із них до Польщі 3,818 млн, Росії - 1,116 млн, Румунії - 613,44 тис., Молдови - 491,14 тис., Угорщини - 731,10 тис., Словаччини - 484,66 тис., Білорусі - 16,65 тис.

Водночас до України, за даними ООН, із 28 лютого до 7 червня в'їхали (без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі) 2,314 млн осіб.

Теги: #потік #держприкордонслужба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:19 08.06.2022
Ворог обстріляв прикордонне село Шосткинського району Сумської області, зруйновано приміщення Держприкордонслужби

Ворог обстріляв прикордонне село Шосткинського району Сумської області, зруйновано приміщення Держприкордонслужби

14:08 07.06.2022
У Держприкордонслужбі не можуть ні підтвердити, ні спростувати інформацію про перетин Овсянніковою кордону України

У Держприкордонслужбі не можуть ні підтвердити, ні спростувати інформацію про перетин Овсянніковою кордону України

09:42 07.06.2022
Українські прикордонники та митники пропускають бензовози в Україну в пріоритетному порядку – Держприкордонслужба

Українські прикордонники та митники пропускають бензовози в Україну в пріоритетному порядку – Держприкордонслужба

14:24 03.06.2022
Чистий приплив в Україну через західний кордон триває вже 24 дні і сягнув 167 тис. людей

Чистий приплив в Україну через західний кордон триває вже 24 дні і сягнув 167 тис. людей

11:16 03.06.2022
Російські війська продовжують обстрілювати Чернігівщину та Сумщину – Держприкордонслужба

Російські війська продовжують обстрілювати Чернігівщину та Сумщину – Держприкордонслужба

14:26 02.06.2022
Держприкордонслужба не фіксує навпроти Чернігівської та Сумської областей скупчення сил РФ, необхідного для повторного вторгнення

Держприкордонслужба не фіксує навпроти Чернігівської та Сумської областей скупчення сил РФ, необхідного для повторного вторгнення

10:28 02.06.2022
В Україну через західний кордон за добу в'їхали на 7 тис. більше людей, ніж виїхали – Держприкордонслужба

В Україну через західний кордон за добу в'їхали на 7 тис. більше людей, ніж виїхали – Держприкордонслужба

10:29 30.05.2022
Чистий приплив в Україну через західний кордон триває вже 20 днів і перевищив 140 тис. осіб

Чистий приплив в Україну через західний кордон триває вже 20 днів і перевищив 140 тис. осіб

10:37 28.05.2022
Чистий приплив в Україну через західний кордон триває вже 18 днів і досяг 128 тис. осіб

Чистий приплив в Україну через західний кордон триває вже 18 днів і досяг 128 тис. осіб

10:33 26.05.2022
Чистий приплив в Україну через західний кордон триває вже 16 днів і досяг 120 тис. осіб

Чистий приплив в Україну через західний кордон триває вже 16 днів і досяг 120 тис. осіб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄС виділяє додаткові EUR205 млн гуманітарної допомоги Україні

Окупанти планують випускати українських полонених на мінні поля - СБУ

Українська армія втрачає до 100 бійців убитими та до 500 пораненими щодня – Резніков

У Києві затримано лідера партії та керівника територіального осередку, які вимагали у підприємця $2,5 млн за статус нардепа – поліція

Зеленський назвав російську агресію "новим вірусом", а зброю та санкції – вакциною від нього

ОСТАННЄ

Київрада звернеться до уряду для створення у столиці військового кладовища - Кличко

Кількість убитих та поранених унаслідок нічних ворожих обстрілів Харкова збільшилася - ДСНС

ЄС виділяє додаткові EUR205 млн гуманітарної допомоги Україні

Уся Україна допомагає укріплювати оборону в Запорізькій області – голова обладміністрації

Єврокомісар Ленарчич відвідав Ірпінь

На Центральному залізничному вокзалі Києва посилено контроль за безпекою на вході, на черзі - інші міста-мільйонники - УЗ

Українська фундація громадського здоров'я створила платформу SafeWomenHUB для допомоги жінкам із дітьми та дівчатам

Ідея реєстру олігархів втратила актуальність - глава НАПК

26 тис. українських вчителів переїхали за кордон через війну - Шкарлет

Посол Великої Британії відвідала Бучу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА