Чистий приплив в Україну через західний кордон триває вже 30 днів, але останніми днями впав до мінімуму

Потік на в'їзд в Україну через західний її кордон 30 днів поспіль після 9 травня перевищує потік на виїзд, сумарно чистий приплив в Україну за ці дні становить близько 188 тис. осіб - це рекордні показники з початку війни.

Водночас, згідно з даними Держприкордонслужби у фейсбуці, останні два дні чистий приплив обчислюється вже у сотнях людей, тоді як до цього - у тисячах, а в окремі дні він перевищував і 10 тис. людей.

За даними польського прикордонного відомства, 7 червня вперше за місяць потік на в'їзд до Польщі з України перевищив потік на виїзд.

Загалом за підсумками минулих 30 днів чистий відтік із України через її західний кордон із початку війни повернувся на рівень кінця березня.

Держприкордонслужба зазначає, що 8 червня Україну залишили понад 36 тис. осіб порівняно з понад 33 тис. днем раніше, тоді як кількість тих, хто прибув до країни, становить 37 тис. проти понад 33 тис. напередодні.

Відомство уточнило, що за минулу добу кількість оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами зросла до 140 із мінімумів 126-126, зафіксованих у два попередні дні.

За даними прикордонної служби Польщі у твіттері, 8 червня з країни в Україну в'їхало 23,7 тис. порівняно з 21,3 тис. днем раніше, у зворотному напрямку потік становить 23,3 тис. проти 22,1 тис. напередодні.

Загалом із початку війни до Польщі в'їхали з України 3,926 млн осіб, а виїхали у зворотному напрямку - 1,944 млн.

За даними УВКБ ООН на 13:00 7 червня, загалом із України з початку війни виїхали (без урахування потоку на в'їзд) 7,271 млн осіб, із них до Польщі 3,818 млн, Росії - 1,116 млн, Румунії - 613,44 тис., Молдови - 491,14 тис., Угорщини - 731,10 тис., Словаччини - 484,66 тис., Білорусі - 16,65 тис.

Водночас до України, за даними ООН, із 28 лютого до 7 червня в'їхали (без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі) 2,314 млн осіб.