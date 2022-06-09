Події

11:49 09.06.2022

Українська армія втрачає до 100 бійців убитими та до 500 пораненими щодня – Резніков

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Українська армія втрачає до 100 бійців убитими та до 500 пораненими щодня – Резніков

До 100 українських військовослужбовців гинуть і до 500 зазнають поранень щодня під час російсько-української війни, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ситуація на фронті важка. Ми втрачаємо щодня до сотні наших бійців убитими і до 500 пораненими. Кремль продовжує тиснути масою, буксує, наражається на потужний опір, зазнає величезних втрат. Але поки що має сили для просування на окремих ділянках фронту. Важливо зберігати концентрацію. Тоді Україна переможе!", - написав Резніков у фейсбуці в четвер.

Головним досягненням з початку повномасштабної агресії РФ він назвав збереження синергії всього військово-політичного керівництва України, а метою – "здолати Росію, як би це складно не було".

Міністр оборони заявив, що категорично не задоволений темпами і кількістю озброєння, яке постачають Україні, але водночас висловив вдячність країнам, які підтримують Україну.

 

Теги: #міноборони #зсу #резніков

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