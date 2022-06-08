Загрози оточення українських військ на Луганщині немає - голова ОВА

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляє, що загрози оточення української армії у Луганській області наразі немає.

"Загрози оточення наших сил у Луганській області поки що немає. Декілька днів тому спецпризначенні справді зайшли і зачистили майже повністю половину Сєвєродонецька. Коли росіяни це зрозуміли, просто почали рівняти його із землею авіаударами та артилерією. Немає сенсу сидіти в якійсь багатоповерхівці та чекати, доки все зруйнують повністю. Тому наші наразі знову контролюють лише околицю міста", - написав Гайдай у фейсбуці у середу.

Він уточнив, що бої у місті все ще точаться. "Сєвєродонецьк наші захищають, казати, що росіяни повністю контролюють місто, не можна. І найближчим часом, сподіваюся, що такого й не буде", - наголосив він.