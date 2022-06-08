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17:11 08.06.2022

Усі іноземці, що воюють проти російських окупантів на боці ЗСУ, є комбатантами та мають відповідні права – заява Генштабу ЗСУ

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Усі іноземці, що воюють проти російських окупантів на боці ЗСУ, є комбатантами та мають відповідні права – заява Генштабу ЗСУ

Усі іноземні громадяни та особи без громадянства, які беруть участь у бойових діях на території України у складі Збройних сил України, прийняті в добровільному порядку на військову службу за контрактом згідно із законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" 1992 року, йдеться в заяві Генштабу ЗСУ.

"Відповідні особи є військовослужбовцями ЗСУ, на яких, згідно з положеннями Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року і Додаткових протоколів до них 1977 року, поширюється правовий статус комбатантів. Цей статус, серед іншого, наділяє таких осіб правом на поводження з ними як із військовополоненими в разі потрапляння до рук ворога", - йдеться в заяві, оприлюдненій у фейсбуці в середу.

У відомстві нагадують, що Женевські конвенції 1949 року забороняють будь-які незаконні акти, у тому числі насилля, залякування чи бездіяльність щодо військовополонених та зобов'язують до гуманного поводження з військовослужбовцями, які перебувають у полоні.

"Недотримання відповідних норм міжнародного гуманітарного права є серйозним порушенням Конвенції", - підсумували в Генштабі.

 

Теги: #війна #іноземці #генштаб_зсу
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