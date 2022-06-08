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09:46 08.06.2022

Норвегія поставила в Україну 20 САУ М109, вони вже використовуються на фронті – ЗМІ

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Норвегія поставила в Україну 20 САУ М109, вони вже використовуються на фронті – ЗМІ

Норвегія надала Україні близько 20 самохідних артилерійських установок (САУ) М109 з обладнанням і запчастинами, а також артилерійські боєприпаси, повідомляє норвезька мовна корпорація (NRK) у середу.

"Українські сили залежать від підтримки Заходу у вигляді військової техніки та зброї. Так вони можуть протистояти російським атакам", - сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам (Bjørn Arild Gram).

За його словами, перебіг війни в Україні свідчить про необхідність передання більш важкої техніки та систем озброєння.

Калібр норвезьких М109 – 39 мм, вони можуть вражати цілі на відстані 30 км.

У виданні зазначили, що з міркувань безпеки міністерство раніше не коментувало передання установок і зробило це лише після того, як міністр оборони України Валерій Залужний подякував Норвегії у пості на фейсбуці в суботу ввечері та написав, що поставлені САУ з Норвегії вже використовуються.

"Вони вже на передовій. Вони вражають цілі з високою точністю та знищують противника", - написав він.

Норвегія досі має M109. Близько 20 із них передано Україні. Навчання користування ними відбувалося в Німеччині.

За даними видання, в лютому поточного року уряд Норвегії ухвалив рішення передати в Україну до 2 тис. протитанкових засобів М72. САУ М109 є продовженням військової підтримки.

Теги: #сау #норвегія
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