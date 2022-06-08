Заступниця держсекретаря США обговорила із заступником глави МЗС України допомогу Києву з урахуванням "довгострокових зусиль"

Перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман на зустрічі в Сеулі з заступником міністра закордонних справ України Дмитром Сеніком обговорила питання американської допомоги Києву з урахуванням "довгострокових зусиль", повідомив Держдеп.

"Заступниця держсекретаря надала оновлену інформацію про допомогу США Україні, зокрема допомогу у сфері безпеки, гуманітарну й економічну допомогу, а також бюджетну підтримку та допомогу для довгострокових зусиль", - ідеться у повідомленні.

Сторони також обговорили вплив дій Росії "на глобальну продовольчу безпеку та відданість Вашингтона забезпеченню постачання українського зерна на міжнародні ринки", зазначив держдеп.

Шерман також заявила про "незмінну підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України".