Події

06:41 08.06.2022

Наступного тижня буде запущено "Книгу катів" – Зеленський

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Наступного тижня буде запущено "Книгу катів" – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск наступного тижня "Книги катів".

"На наступний тиждень заплановано запуск спеціальної "Книги катів" – інформаційної системи, в якій збираються підтверджені дані щодо воєнних злочинів і злочинців російської армії", - сказав він у ніч із вівторка на середу у відеозверненні.

"Я неодноразово наголошував, що всі вони обов'язково відповідатимуть. І ми крок за кроком до цього наближаємося. Це конкретні факти про конкретних людей, які винні у конкретних жорстоких злочинах проти українців", - зазначив він.

За словами президента, "така "Книга катів" є однією з основ не тільки відповідальності безпосередніх виконавців воєнних злочинів – солдатів окупаційної армії, а і їхніх командирів. Тих, хто віддав накази. Тих, хто зробив можливим усе, що вони наробили в Україні". "В Бучі, в Маріуполі, в усіх наших містах, у всіх громадах, до яких дотягнутися. Усі будуть відповідати", - заявив він.

Теги: #війна #злочини #фіксація
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