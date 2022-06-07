Події

21:20 07.06.2022

За добу росіяни поранили ще п’ять мирних мешканців Донбасу

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За добу росіяни поранили ще п’ять мирних мешканців Донбасу

За добу росіяни поранили ще 5 мирних жителів Донбасу, також у Костянтинівці зареєстровано людину, яка отримала поранення в Луганській області, повідомив голова військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 7 червня росіяни поранили ще 5 мирних жителів Донбасу: 2 в Очеретиному, 2 у Ласточкиному та 1 у Миколаївці. Крім того, у Костянтинівці зареєстровано 1 особу, яка отримала поранення в Луганській області", - написав він у Facebook.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #загиблі #донецька
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