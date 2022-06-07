Події

20:31 07.06.2022

Розпочато розслідування ворожого обстрілу Харкова, який спричинив загибель мирного жителя

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Розпочато розслідування ворожого обстрілу Харкова, який спричинив загибель мирного жителя

СВ УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури розпочали досудове розслідування обстрілу обласного центру, здійсненого російськими військовими у вівторок, 7 червня.

"За даними слідства, 7 червня 2022 року близько 16 години російські військові обстріляли Шевченківський район Харкова. Від обстрілу окупантів загинув 56-річний чоловік. Ще трьох мирних жителів поранено. В результаті обстрілу окупантів пошкоджено понад 10 житлових будинків і дві адміністративні будівлі", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Огляд місця події проводився прокурорами Шевченківської окружної прокуратури Харкова спільно з поліцією, вибухотехніками та експертами зі Словаччини.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.

 

 

Теги: #харків #розслідування #обстріл
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